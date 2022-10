Viih Tube tem dividido momentos de sua gestação na web - Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2022 20:52

Rio - Dividindo todos os momentos de sua primeira gestação com os seguidores, Viih Tube mostrou neste sábado (1°) a realização de mais um exame. A influenciadora de 22 anos teve a companhia da mãe para fazer um ultrassom e aproveitou para explicar os motivos de sua ausência das redes sociais.

A influenciadora ainda revelou o maior incômodo que tem sentido durante a gravidez. "Acho que todo sintoma faz eu sentir meu corpo mudando para virar casa para o meu nenê. Eu estou tão feliz que acabo que nem ligo para nenhum. Mas se fosse falar um que incomoda mais seria: fazer xixi toda hora (literalmente), e um sono incalculável."

Viih Tube espera o primeiro filho com o ex-BBB Eliezer. O casal contou sobre a gestação por meio do Instagram no dia 20 de setembro . "Sim, estou grávida, vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser! Eu me sinto tão segura vivendo isso com o Eli, eu já consigo imaginar quantos momentos lindos vamos viver nos 3, eu me sinto tão em paz agora, tão completa! Tudo com a gente aconteceu de uma forma louca, mas não podia ser diferente", anunciou.