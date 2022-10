Isabella Santoni e o namorado surfam em praia do Rio

Rio - Isabella Santoni e o namorado, Caio Vaz, aproveitaram o sábado para se exercitar. O casal surfou no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e fizeram algumas manobras em cima da prancha. Nas areais, eles, que estão juntos há cerca de quatro anos, trocaram alguns beijinhos. Ao deixar o local, a atriz tirou a roupa, apropriada para fazer o esporte, para entrar no carro. De top e com a parte debaixo do biquíni, a loira exibiu o corpão em forma.

Relatar erro