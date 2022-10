Anitta doa meio milhão de reais para ONG - Reprodução do Instagram

Anitta doa meio milhão de reais para ONGReprodução do Instagram

Publicado 01/10/2022 11:07

Rio - Anitta, de 29 anos, virou assunto nas redes sociais, nesta sexta-feira, após fazer uma boa ação. A Poderosa doou R$ 500 mil, parte do cachê que recebeu de uma campanha publicitária, para a ONG Gerando Falcões, que atua em periferias e favelas de todo o país. A informação foi revelada por Edu Lyra, fundador da instituição, que já atuou em mais de seis mil comunidades, através do Twitter.

fotogaleria

"Minha amiga Anitta abriu mão de parte de seu cachê em campanha e está doando meio milhão de reais para o Gerando Falcões combater pobreza em favelas. Valeu, Anitta. Pobreza no museu", publicou ele.

Minha amiga Anitta abriu mão de parte de seu cachê em campanha com a SHEIN e está doando MEIO MILHÃO de REAIS p Gerando Falcões combater pobreza em favelas. Valeu, @Anitta. Pobreza no museu.

Vamokida — Edu Lyra (@edulyragf) September 30, 2022

Não demorou muito para os internautas elogiarem a atitude da cantora. "Ver a minha artista favorita fazer coisas que é de extrema ajuda à sociedade me deixa muito feliz. Feliz por saber que a mesma não precisa divulgar pra fazer, para estar nos holofotes. Ela faz porque é de coração e isso me aquece demais como ser humano e como fã. Gratidão, Anitta", disse um usuário da rede social. "Uma pessoa boa de verdade, sou fã da pessoa certa", apontou outro. "Parabéns pela atitude", destacou um terceiro.