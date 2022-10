Thaila Ayala e Renato Góes com o filho Francisco - Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2022 21:37

Rio - Thaila Ayala compartilhou no Instagram neste sábado (1°) imagens da celebração intimista dos 10 meses de Francisco, seu filho com Renato Góes. No registro, o casal posou acompanhado do pequeno e com um bolo para festejar o tradicional mesversário, que é a comemoração de cada mês de vida de um bebê até que ele complete 1 ano.

"10 meses que me perco nesses olhinhos puxados e nesse cangote cheiroso que você detesta que a mãe agarre!", escreveu a atriz.

Recentemente, Thaila Ayala comentou os desafios que envolvem a maternidade. "Tive a pior gravidez do planeta Terra, os piores meses da minha vida. Odiei todos os segundos da minha gravidez. Pensava em não seguir com a minha vida. Depois que consegui gerar e parir, mesmo correndo risco de vida entendi que a mãe já é mãe pra caramba."