Deborah Secco concedeu entrevista ao programa ’Alta Definição’, de Portugal Reprodução/SIC

Publicado 01/10/2022 18:53

Rio - Deborah Secco participou do programa "Alta Definição", do canal SIC, em Portugal, e revelou ter recebido uma proposta indecente de R$ 10 milhões por uma noite de sexo. A atriz de 42 anos ainda abriu detalhes de sua vida amorosa e sexual.

"Já recebi proposta de 10 milhões de reais por algumas noites comigo. Mas nunca vai acontecer. Fiquei incomodada porque não estou à venda e alguém pensar nessa possiblidade me ofende um pouco", confessou. Deborah Secco também comentou sobre traição e admitiu que foi traída por todos os ex-namorados. "Homens não são bons de enganar. Mulher é mais refinada. Sempre que traí, nunca fui descoberta. Só descobriram quando eu contei. Eu me preocupava, pelo menos, minimamente, de não expor a relação e as pessoas", disse.

"Descobri todos, homens não são bons de trair. Talvez porque eu seja uma pessoa pública e as coisas chegam até mim muito mais fácil. Eu tenho jornalistas fofoqueiros que me ligam e me contavam tudo. Tenho prints de conversas. Eu entrava no meu carro de manhã e tinha nota de compra de preservativo durante a madrugada. Homens fazendo o que sabem fazer de melhor", completou.



A atriz recordou que só conseguiu atingir o orgasmo com penetração quando passou a tratar o sexo com mais naturalmente. "Para mim, foi muito difícil ter um orgasmo por penetração. Eu demorei muitos anos para conseguir. Fiz curso de pompoarismo, fui atrás... Só foi possível porque eu naturalizei o sexo para mim. Sexo para mim é igual beber água, tomar banho. Talvez se ele não fosse naturalizado, eu não conseguiria ter esse orgasmo. Isso é muito cruel. Falar sobre isso é necessário. As mulheres precisam falar sobre isso."