Gusttavo Lima demonstra apoio a Jair Bolsonaro em show nos Estados UnidosReprodução de vídeo

Publicado 01/10/2022 14:47 | Atualizado 01/10/2022 14:52

Rio - O cantor Gusttavo Lima, de 33 anos, declarou apoio a Jair Bolsonaro (PL) durante um show em Miami, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira. Após segurar uma bandeira do Brasil e o público gritar "mito", o sertanejo fez o gesto '22', em referência ao número de urna do presidente, que disputa a reeleição, neste domingo.

No Twitter, Bolsonaro publicou um vídeo do momento e agradeceu Gusttavo. "O Embaixador e o povo já decretaran! (sic) Neste domingo, é 22 para o Brasil seguir no caminho da liberdade e da prosperidade! Valeu, Gusttavo Lima", escreveu.

- O Embaixador e o povo já decretaran! Neste domingo, é 2⃣2⃣ para o Brasil seguir no caminho da liberdade e da prosperidade! Valeu, @gusttavo_lima ! pic.twitter.com/5C74Lf6JRb — Jair M. Bolsonaro 2⃣2⃣ (@jairbolsonaro) October 1, 2022

Além de Gusttavo, outros famosos também já declararam seu voto em Jair Bolsonaro. São eles: Neymar, Zezé di Camargo, Sérgio Reis, Antônia Fontenelle, Latino, Humberto Martins e Zé Neto, dupla de Cristiano.

Por falar em Zé Neto, o cantor causou polêmica após criticar a Lei Rouanet durante um show na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, no início de maio, e ainda por cima mandar uma indireta para a cantora Anitta. "Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta, e o Brasil inteiro canta com a gente", disse.

A declaração foi uma referência a tatuagem que a Poderosa tem no ânus. A fala do cantor repercutiu nas redes sociais e ele afirmou que "não citou o nome de ninguém" e chegou a se desculpar dizendo que foi "infeliz" em sua manifestação. Mas, a partir daí, começaram as especulações sobre o uso de verbas públicas de prefeituras para pagamento de shows de cantores sertanejos. O estopim foi quando no dia 25 de maio o Ministério Público de Roraima (MP-RR) abriu uma investigação sobre a contratação do cantor Gusttavo Lima na cidade de São Luiz pelo valor de R$ 800 mil.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município tem uma população de 8.232 pessoas. Dividindo o cachê pelo número de moradores, cada cidadão estaria pagando o valor de R$ 97 pelo show de Gusttavo Lima. A partir disso, outras contratações de Gusttavo Lima começaram a ser investigadas. Existe a suspeita de que algumas cidades estariam desviando verbas de outros setores para o pagamento do cachê milionário do cantor.