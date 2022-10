Felipe Neto aparece de regata e diz que se sente bem com o próprio corpo - Reprodução Internet

Publicado 01/10/2022 10:54

Rio - Felipe Neto postou em seu Instagram, na última sexta-feira (30), fotos que surpreenderam seus seguidores com a boa forma do youtuber. De regata branca, o influenciador posou para um espelho e escreveu na legenda: "Se eu falasse pro Felipe de 16 anos que um dia ele iria poder usar regata sem sentir vergonha do próprio corpo, ele ficaria muito feliz".

Nos comentários, amigos, familiares, e seguidores aproveitaram para elogiar e brincar com o influenciador. Bruno Correa, amigo e parceiro de trabalho de Felipe, escreveu: "Que 16 anos Felipe! Em 2018 tu me zoava por usar regata! Tá vendo como é bom? Tá gostosão poh.", já a ex-BBB Maria disse: "assuntos gerais, posicionamentos políticos e uma biscoitada porque o homem tem que ter equilíbrio né". Leo Picon também deixou seu recado: "Agora tu chegou", seguido por inúmeros fãs e internautas.