Luana Piovani expõe motivo do fim de seu relacionamento com Pedro Scooby - Reprodução de vídeo / Canal Off

Luana Piovani expõe motivo do fim de seu relacionamento com Pedro ScoobyReprodução de vídeo / Canal Off

Publicado 01/10/2022 08:12 | Atualizado 01/10/2022 12:32

Rio - Luana Piovani relembrou o momento em que decidiu colocar um ponto final no casamento de oito anos com Pedro Scooby, em um dos episódios da série documental "A Vida É Irada, Vamos Curtir!", que fala sobre a vida do surfista, do canal Off. A atriz revelou que morava com o atleta e os três filhos deles, Liz, Bem e Dom, em uma casa alugada por temporada e a única função do ex-BBB era renovar o contrato do período da estadia. No entanto, ele esqueceu. Essa foi situação foi a gota d'água para a loira, que não pensou duas vezes e optou por terminar o relacionamento.

fotogaleria

"A única coisa que ele tinha a responsabilidade era de renovar o nosso Airbnb, e aí um dia ele me liga pedindo desculpas porque ele tinha esquecido de renovar. E eu tinha até meio-dia do outro dia para mudar de casa porque a casa já tinha sido alugada, com três crianças e 12 malas. Quando eu desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, botei na mesa e falei: 'O meu casamento acabou de acabar'", contou.



O anúncio da separação dos dois foi feito em 2019. Atualmente, Pedro Scooby é casado com a modelo Cíntia Dicker. A ruiva espera a primeira filha, Aurora, do casal.