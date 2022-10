Bruna Marquezine desembarca em aeroporto do Rio

Rio - Bruna Marquezine desembarcou neste sábado (1°) no aeroporto do Galeão, localizado na Ilha do Governador, no Rio. A atriz de 27 anos esteve na França acompanhando a semana de moda em Paris onde foi uma das convidadas do desfile de primavera/verão da grife Saint Laurent.



A protagonista feminina de "Besouro Azul" chegou ao Brasil carregando quatro malas e ainda assim esbanjou simpatia ao tirar fotos com alguns admiradores.

