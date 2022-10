Priscilla Alcântara - Hugo Toni/ Divulgação

Publicado 01/10/2022

Rio - Priscilla Alcantara, de 26 anos, é um fenômeno. Uma das grandes artistas de sua geração, a cantora viu sua carreira ganhar ainda mais notoriedade no último ano: foi a grande campeã da primeira temporada do 'The Masked Singer Brasil', da TV Globo, apresentou os bastidores da segunda temporada do reality musical, migrou do gospel para o pop, comandou a última temporada do TVZ, do Multishow, fez sua estreia no Rock in Rio, no mês passado, e causa o maior furor nas redes sociais com sua afinação impecável. Dona de um talento único, a jovem vai encantar os fãs cariocas, neste sábado, no Vivo Rio, com seu novo show, "Priscilla - Ao Vivo". A jovem artista dá detalhes sobre a apresentação, comemora a boa fase profissional e revela planos de formar uma família.

"Estou muito empolgada. O Rio é uma cidade que amo, onde tenho muitos fãs, amigos. Esse show do Vivo Rio é muito completo, ele passa por todas as minhas músicas autorais, tem músicas inéditas, que ainda não lancei. O 'Priscilla - Ao Vivo' é uma experiência bem diferente. Acho que quem for, vai curtir bastante", acredita a cantora, que dá um spoiller sobre a participação especial que terá em sua apresentação. "É um amigo carioca, um dos compositores de 'Tudo Pah'. Pronto, já está bom", adianta aos risos.

Priscilla ainda relembra sua estreia no Rock in Rio. "Foi incrível. Se tivesse o evento de novo na semana que vem, estaria lá mesmo que não fosse pra cantar (risos). Amo essa experiência dos festivais. Me apresentar lá foi muito bacana, uma grande realização. Muitos fãs foram me acompanhar. Mesmo que só tivessem dez pessoas me assistindo, eu estaria feliz de estar ali", destaca a artista, que dividiu os vocais com Emicida, no Palco Sunset, no último dia 4, e fez sua apresentação no Palco Supernova, no dia 11.

Nem mesmo os ataques dos internautas, que a acusaram de se aproximar de pautas e artistas ligados aos movimentos negro e LGBTQIA+ apenas a promover a sua carreira, tiraram o brilho deste momento especial. "Claro que não. Nada vai roubar meu brilho, era o meu momento", frisa ela, que visa levar o amor onde quer que vá.

E por falar em música, recentemente, a cantora lançou a canção 'Tudo Pah', em parceria com Vitor Kley. "A gente sempre foi muito amigo e queríamos trabalhar juntos. Achei muito que podia casar um dueto com ele nessa canção", afirma Priscilla, que fala sobre os rumores de affair com o cantor. "Eu me divirto. O sonho das pessoas é me desencalhar. Minha vida pessoal é misteriosa, mas o povo fala, dá manchete sobre. Calma, gente. Quando for a hora e a pessoa certa, eu conto", afirma aos risos.

Gente como a gente, a artista confessa que também gosta de falar sobre a vida alheia. "Sou fofoqueira. Eu e minha irmã (Alyne Alcântara) falamos de tudo e todos. Mas, claro, que é aquela fofoquinha saudável, dentro de um ambiente seguro", destaca ela, que deseja formar uma família quando for o momento. "Filho pode demorar um pouco, quero ser mãe ou adotar... Tenho muita vontade de formar uma família, casar, ter filhos...", enumera.

Além dos planos pessoais, a cantora adianta que em breve os fãs vão poder conferir seu novo trabalho. "O pop tem essa coisa de era, né? Então, esse ano lanço música para começar uma nova era na minha carreira. Vão ter novas músicas, sons, muito planejamento", diz a jovem, que reconhece seu crescimento profissional. "A gente vai amadurecendo e consequentemente amadurece artisticamente também. Olha, o que aconteceu na minha vida em um ano é fruto disso. Estudo muito e trabalho muito para entregar o que as pessoas merecem. E elas merecem coisas bonitas, bem feitas. Tenho vivido uma fase linda profissionalmente. Ver as pessoas me elogiando é sensacional, fico muito agradecida".

Os planos para voltar à TV também estão à todo vapor. "O 'The Masked Singer' e o 'TVZ' mostraram para as pessoas o quanto eu amo fazer a TV e a TV mostrou o quanto me ama (risos). Temos muitas ideias relacionadas a projetos nesse sentido, mas ainda não batemos o martelo. São conversas muito boas", ressalta Priscilla, que começou nas telinhas em 2005, aos nove anos, no programa 'Bom dia & Cia, do SBT', e permaneceu lá até 2013, com 17 anos.