Gkay compra brincos de cadarço da Balenciaga - Reprodução Internet

Gkay compra brincos de cadarço da BalenciagaReprodução Internet

Publicado 01/10/2022 11:46 | Atualizado 01/10/2022 12:03

Rio - Gkay está em Paris para a Semana de Moda e impressionou seus seguidores mais uma vez com uma compra polêmica. A influenciadora mostrou em seu Instagram, na última sexta-feira (30), que adquiriu os famosos brincos de cadarço da marca de luxo Balenciaga. Vendidos por cerca de R$ 1,3 mil e feitos de cadarço de tênis, os acessórios causaram polêmica assim que foram lançados

fotogaleria

A atriz está cada vez mais famosa pelas suas compras de grifes de luxo, que sempre envolvem objetos não tão utilizáveis no dia a dia do seu público. No vídeo divulgado no Story, ela disse: "Vocês achavam que não vinha aí, mas veio aí o brinco de cadarço. Agora sim, gente. Quem disser que é feio está errado, porque é a coisa mais linda e amanhã eu já quero sair com ele", já deixando claro sua preferência fashion.

Durante seu tempo na Europa, os brincos não foram sua primeira compra exótica. A atriz mostrou na última semana, que adquiriu a bolsa de vidro da grife Coperni, vendida por aproximadamente R$ 13 mil e avisou: "Cabe o que dentro? Nada! Só a minha dignidade, minha paciência. Tenho medo até de tocar. Ela é de vidro real". Em seu Instagram também posou com a bolsa em formato de pombo que levou para a viagem, tornando esses acessórios sua marca pessoal.