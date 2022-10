Leandro Hassum se emociona em homenagem a Paulo Gustavo - Reprodução/TV Globo

Publicado 02/10/2022 17:08 | Atualizado 02/10/2022 17:14

Rio - Leandro Hassum participou, neste domingo (2), da "Batalha do Lip Sync", no "Domingão com Huck". A performance do humorista foi com a música "New York, New York" e se lembrou de Paulo Gustavo, que morreu no passado vítima de covid-19 e era apaixodado pela cidade. Dona Déa Lucia, mãe de Paulo, é uma das juradas do quadro.

"Obrigada Hassu, obrigada pela homenagem", disse ela. Em seguida, Hassum comentou como se sentiu. "Não só pelo o que ele representa, sei o quanto Paulo amava Nova York. Ele pedia para irmos pra lá, e brincava: 'Você é um cafona'. Tenho um amor grande por tudo o que ele fez pela comédia. Digo que ele é a Beyoncé do humor, e sou completamente apaixonado por ele", agradeceu ele, chorando.

Durante a apresentação, p comediante vestia uma camiseta com os dizeres 'Rir é um ato de resistência', lema de Paulo Gustavo.