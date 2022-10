Cara Delevingne e Margot Robbie se envolvem em confusão na Argentina - Reprodução

Publicado 02/10/2022 18:59

Rio - Margot Robbie e Cara Delevigne se envolvem em uma confusão na Argentina neste domingo (2), segundo conta o TMZ. SUpostos seguranças das atrizes foram acusados de agredirem alguns paparazzi que tentavam fotografá-las.

De acordo com o site, elas estavam almoçando em Buenos Aires e, ao saírem de um restaurante e se dirigirem a um Uber, foram abordadas por um paparazzi que começou a tirar diversas fotos. A situação acabou assustando o motorista, que deu partida no carro com Cara dentro e Margot no meio do caminho.



Margot acabou pulando do carro para não se machucar, mas o ocorrido não intimidou o fotógrafo. Neste momento, dois amigos da atriz que estavam perto se aproximaram para ajudar. Segundo o TMZ, o fotógrafo alegou à polícia de Buenos Aires que foi espancado pelos amigos das atrizes, que no seu entendimento eram seguranças dela. Contudo, a apuração do TMZ afirma que os dois homens não são seguranças das atrizes e eram apenas amigos pessoais.