Publicado 03/10/2022 12:31 | Atualizado 03/10/2022 12:32

Rio - Ney Matogrosso, de 81 anos, usou as redes sociais, no último domingo, para compartilhar um antigo registro onde aparece ao lado de Cazuza. Os dois artistas foram namorados no final de 1970 e mantiveram a amizade até a morte do roqueiro, em 1990.

Na fotografia publicada no Instagram, Ney veste um casaco branco e posa junto a Cazuza, que usa um blazer marrom e abraça o ex-namorado.

Nos comentários do post, fãs aproveitaram para elogiar os dois ídolos da música. "Dois lindos!", opinou uma seguidora. "Uma união de dois seres humanos incríveis, sensíveis, criativos e com muito carisma!", comentou outra. "Amor eterno ultrapassa todas as dimensões", ponderou um usuário.

Durante uma live realizada em maio deste ano, Ney Matogrosso relembrou seu relacionamento com o cantor e afirmou que o amor que ainda sente por ele ultrapassa qualquer namoro. "Foi uma paixão arrebatadora. Era um amor maior que o namoro. Amo o Cazuza, como amo todos os meus ex-namorados. Não precisa estar aqui para continuar amando", disse na ocasião.

