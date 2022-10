Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Reprodução Internet

Publicado 03/10/2022 10:14 | Atualizado 03/10/2022 10:14

Rio - O cantor Zezé Di Camargo, de 60 anos, se declarou para a mulher, Graciele Lacerda, nesta segunda-feira, data em que ela completa 42 anos. O sertanejo postou uma foto ao lado de Graciele e fez um longo texto, declarando todo o seu amor.

"Hoje é um dia especial pra mim. Hoje é o seu dia, meu amor!! Ter o privilégio de dormir e acordar ao seu lado todos os dias e dividir literalmente meus sonhos com você, me dá a certeza que fiz a escolha certa!! Ser humano ímpar, de um coração imenso, que ama os animais, que cuida da família, que faz um trabalho beneficente lindo e que nunca esquece daquilo que é importante para as pessoas que ama", iniciou.

"Aprendi com você que gostar, admirar a beleza física de uma pessoa é muito bom. Mas quando você tem a chance de conhecer a alma dessa pessoa é muito mais bonito!!! Depois de tanto tempo juntos, hoje tenho certeza que te amo muito mais do que quando começamos. Mudou a minha vida, me transformou numa pessoa muito melhor", continuou.

"Obrigado, meu amor, e que Deus na sua infinita bondade, continue colocando em sua vida, só coisas maravilhosas!! Parabéns e felicidade sempre, meu grande amor!!", finalizou.