Bárbara Evans comemora 6 meses de vida da filha, Ayla - Reprodução / Intagram

Publicado 03/10/2022 13:56 | Atualizado 03/10/2022 13:58

Rio - Bárbara Evans usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para celebrar os seis meses de vida da filha, Ayla, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro. No Instagram, a modelo compartilhou algumas fotos da menina e garantiu os elogios dos seguidores.

"6 meses da coisinha mais importante da minha vida! Nem acredito que fui eu que fiz", escreveu a influenciadora na legenda das imagens onde a pequena aparece vestida de rosa, deitada em uma colcha felpuda e faz várias poses diferentes.

Nos comentários do post das fotos, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de carinho tanto para as duas. "Que bebê linda!", opinou uma internauta. "Ela tem um olhar doce, um carisma! Parabéns!", disse outra. "Que boneca mais linda e perfeita! Que Deus abençoe!", desejou uma fã. "Ela é a sua cara todinha!", opinou uma usuária.

Em agosto deste ano, Bárbara contou aos fãs que lidou com a depressão pós-parto. "Eu sentia muita culpa, culpa de estar tomando banho e não estar com a bebê. Culpa de estar me alimentando sem ela no meu colo. E isso começou a virar uma tristeza dentro de mim, que eu não conseguia fazer mais nada se ela não estivesse perto de mim. E mesmo ela perto, eu chorava muito e não sentia felicidade. Me culpava de novo por ter uma filha perfeita e não me sentir feliz. Eu via ela sorrindo para mim, e eu chorava me sentindo culpada por ter tudo que eu sempre sonhei e mesmo assim estar triste. Foi horrível", desabafou, na época.

