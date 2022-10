Fernanda Motta comenta luta contra câncer de mama - Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2022 14:20 | Atualizado 03/10/2022 14:22

Rio - Após ter sido diagnosticada com câncer de mama em 2019, Fernanda Motta está em campanha neste Outubro Rosa pela conscientização da prática do autoexame, muito importante na descoberta precoce de seu tumor. Em entrevista ao podcast "Sala de Espera", a atriz e modelo de 41 anos refletiu sobre a oportunidade de enxergar a vida com outra perspectiva.

"Passar por um tratamento - ou ter um diagnóstico - que é associado a algo tão pesado na nossa visão, tem sim o poder de moldar a forma como vemos a vida e nós mesmos", começou.



Fernanda recordou os desafios do tratamento, que durou onze meses. "O tratamento me deixou abatida de várias formas, obviamente, não é um processo leve, mas ele não me derrubou. Eu não me deixei cair, muito pela minha fé, minha filha, as pessoas mais próximas e por mim. Na época, eu optei por continuar trabalhando e tendo uma rotina além do tratamento - isso foi algo possível na minha realidade. Isso me fez ficar cara a cara com a minha força e com a minha fé. Acho que hoje me vejo como uma mulher mais forte", explica a atriz, que na época estava no meio das gravações da novela "Bom Sucesso", na TV Globo.



Compartilhando suas experiências nas redes sociais, Fernanda afirma receber inúmeros depoimentos de mulheres que vivem ou viveram a mesma situação. Ela conta ainda que a maioria das mensagens confessam o medo em relação à mastectomia e a queda de cabelos.



"Fiz várias sessões de quimioterapia e, depois, a mastectomia. Houve momentos delicados em todo o processo, mas nunca deixei que a doença me tomasse completamente. Foi o mesmo com a minha autoestima. A cirurgia abala, claro, e se você deixar se torna um fluxo muito delicado de pensamentos e baixa autoestima. Eu procurei através de outros recursos me ver linda, sabe? Acessórios que eu amo e um poderoso batom vermelho. Tentei seguir sendo a mulher que já era, com minhas vaidades e desejos", relembra.