Publicado 03/10/2022 16:19

Rio - Bruna Marquezine não se calou e rebateu uma mensagem de ódio que recebeu nas redes sociais. Nesta segunda-feira, a atriz de 27 anos respondeu a postagem de um usuário do Twitter que pediu que a artista cometesse suicídio caso o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) vença as eleições presidenciais no segundo turno.

"Ainda bem que eu tenho a cabeça no lugar, se fosse uma pessoa mais frágil ou se estivesse mais vulnerável como já estive anos atrás, isso poderia me ferir profundamente. Mas hoje eu sei que você só é uma pessoa pequena, incompleta, infeliz, desprovida de humanidade. Uma covarde fdp", declarou Bruna. "Olha que coisa linda, gente. E viva a humanidade, a empatia, a bondade e o respeito", ironizou a famosa, ao comentar a publicação.

No último domingo, Bruna se pronunciou sobre o ataque que recebeu de Michelle Bolsonaro, que chamou a atriz de "feia e vulgar". "A mulher de Deus, que tenta de todos os jeitos fazer outras mulheres acreditarem que ela, seu marido e o governo dele não são extremamente machistas, fez uma crítica à minha aparência e me ofendeu publicamente sem motivo algum nos comentários de uma página aqui no Instagram", disse a atriz, neste sábado, ao postar um print do comentário de Michelle nos Stories.