Fátima Bernardes toma café da manhã com namorado Reprodução Internet

Publicado 03/10/2022 17:19

Rio - Fátima Bernardes postou em seu Instagram, nesta segunda-feira (3), um clique ao lado do namorado Túlio Gadêlha tomando café da manhã. Com a legenda: "Falta pouco para a vida voltar ao normal" e um adesivo escrito "Apenas boas vibrações", a apresentadora compartilhou o momento com seus seguidores.



Fátima viajou para acompanhar a apuração e, um dia depois da reeleição de Túlio, a jornalista aproveitou para curtir a companhia do amado. A apresentadora compartilhou uma foto em seu Instagram, no último domingo (2), parabenizando Túlio pela vitória nas urnas novamente. Na legenda escreveu: "Parabéns, amor. Mais quatro anos confiados a você pra seguir trabalhando pelos que mais precisam. E assim será."

O político comentou agradecendo a namorada pelo apoio no processo: "Obrigado, meu amor! Você faz parte de mais essa conquista". O casal está junto desde 2017 e sempre compartilha suas viagens e momentos emocionantes nas redes sociais, inclusive a viagem romântica que fizeram para Olinda em setembro deste ano.