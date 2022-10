Mari Saade, esposa de Stênio Garcia, fala sobre sequelas da Covid-19 - Reprodução / Instagram

Mari Saade, esposa de Stênio Garcia, fala sobre sequelas da Covid-19Reprodução / Instagram

Publicado 04/10/2022 13:16

Rio - Marilene Saade, esposa do ator Stênio Garcia, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para desabafar sobre as sequelas da Covid-19. No Instagram, a atriz de 54 anos admitiu que ainda sente dores por todo o corpo e também, que tem enfrentado dificuldades para enxergar.

"Para quem pergunta, as sequelas são: perda de memória, visão turva, dores no corpo todo, como fibromialgia, e dores na testa, como sinusite. Não é mole, não, mas vamos que vamos", escreveu nos stories.