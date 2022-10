Zezé Motta expõe ataque racista de bolsonarista nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 04/10/2022 09:55 | Atualizado 04/10/2022 10:03

Rio - Zezé Motta, de 78 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para desabafar sobre os ataques racistas que tem recebido nos últimos dias. No Twitter, a atriz expôs parte das mensagens ofensivas, enviadas por um homem, e recebeu o apoio dos seguidores, que aproveitaram para denunciar o perfil do internauta.

"Tem uma turma de bolsonaristas que resolveu me atacar... Desde semana passada está sendo esse 'porre'. Que gente é essa?", iniciou Zezé. "Este indivíduo aqui, resolveu me fazer essa proposta lá no Instagram. Que nível, asco, escrotidão…", acrescentou ao publicar uma foto da tela de seu celular, onde aparecem os comentários racistas do internauta, que a associa ao período da escravidão e diz que deseja contratá-la como "diarista".

Em resposta ao tweet, inúmeros usuários prestaram seu apoio à artista e repudiaram os ataques recebidos por ela. "Denunciado. Siga sendo este farol, Zezé. Tem muito mais gente que te respeita e admira", garantiu um fã. "Denunciado! Sinto muito, Zezé. Você é incrível e te admiro muito!", lamentou outra. "Morrem de medo da arte, Zezé! Denuncie e tenha força", aconselhou um internauta. "Zezé, querida! Você é competente e linda! Seu trabalho sempre foi muito admirado e admirável! O racista ali está precisando de um processinho pra entender que divergência política não é vale-tudo!", opinou um seguidor.