Daiana Garbin se emociona ao falar da filha com câncer em evento de São Paulo

Rio - Daiana Garbin, mulher do apresentador Tiago Leifert, foi a mestre de cerimônias de um jantar promovido pelo GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), em São Paulo, na noite desta segunda-feira. No evento, a jornalista se emocionou a falar sobre o estado de saúde da filha, Lua, diagnosticada com retinoblastoma, um câncer grave e raro na visão.

Além de Daiana, um time de famosos também marcou presença na ocasião. Chris Flores, Carlos e Rosana Tramontina, Celso Portiolli e as filhas, Luana e Laura, e Adriana Colin estiveram no jantar, que teve toda verba arrecadada com a venda dos convites revertida para o tratamento das crianças e adolescentes do hospital do GRAAC.





