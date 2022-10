Mais uma do GG! Leo Santana grava clipe no Vidigal

Rio - Leo Santana esteve na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio, na madrugada desta terça-feira, para gravar cenas de seu novo clipe "Botada Valendo". Com um look preto e casaco amarelo, o cantor esbanjou estilo durante o trabalho. O marido de Lorena Improta também mostrou muita simpatia e cumprimentou os fãs da comunidade.

Na última semana, Leo e Lorena comemoraram o aniversário de um ano da filha, Liz. O casal promoveu um festão em Salvador, na Bahia, com o tema 'Fantástico Mundo da Liz'. O evento contou com shows de Rod Torres, Thiaguinho, Dennis DJ e CPX.

