Deborah Secco abre o jogo sobre vida sexual no 'Quem Pode, Pod'Reprodução/YouTube

Publicado 04/10/2022 22:28

Rio - Deborah Secco foi a convidada do podcast "Quem Pode, Pod" desta terça-feira. Durante o bate-papo com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz de 42 anos abriu o jogo sobre sua vida sexual e revelou ter sido a primeira entre suas amigas de infância a perder a virgindade, aos 15 anos.

"Foi ruim, a primeira vez foi ruim! Eu não sabia fazer direito, não entendia. Hoje em dia, eu brigo muito pela tal da educação sexual. O negócio dói e nunca ninguém me falou: 'passa um lubrificante', sabe?", comentou a artista. "A primeira, a segunda e a terceira vez foram ruins. Não gozei. Eu gozava com a minha masturbação", admitiu ela.

Em outro momento, Deborah contou que já conversa com a filha, Maria Flor, de 6 anos, sobre o assunto de forma lúdica: "A gente leu um livro há pouco tempo, que explica como os bebês chegaram. Esse livro é legal porque diz que a cegonha é legal, mas tem do papai e da mamãe e explica que para mamãe tem que ter ovário para ter filho... Explica tudo certinho", disse.

"Maria Flor entende tudo que você fala para ela, lembra de tudo que você promete pra ela e tem um entendimento emocional muito maior que o meu e o do Hugo [Moura]", completou a famosa, citando o marido e pai de sua única herdeira.

Para a atriz, a educação sexual para crianças serve como uma estratégia de defesa contra a pedofilia: "Acontece muitos abusos com as crianças. Elas precisam estar preparadas para se proteger, para pedir ajuda e tenham na gente amigos. Que a palavra 'pepeca' seja tão natural como 'cotovelo' e ela saiba que é uma parte do corpo dela que merece carinho, respeito e cuidado", defendeu.

Com carreira consolidada na TV e no cinema, Deborah relembrou as situações machistas que enfrentou no início de sua carreira: "Eu era uma mulher que sempre ouvia uma piadinha e sempre era constrangida. Comecei a ser uma mulher sexualmente potente para constranger. Eu fui ficando calejada. De tanto ouvir piada, de tanto ouvir brincadeira, e de tanto me defender", relatou.

"Eu sou uma mulher extremamente sexualizada. Sou porque tive que lidar com isso e me aprender a me defender", declarou ela, que aproveitou para falar sobre a polêmica dos relacionamentos que teve com homens casados. "A minha mãe fica supermagoada em casa. Então, eu vou esclarecer: eu nunca saí com cara casado e falei 'ai, que legal, estou saindo com cara casado'. Eu nunca cheguei em cara casado. Os caras casados chegavam em mim sempre com a desculpa de que casamento não existia mais ou que estavam separados", destacou.

