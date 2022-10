Manu Gavassi pinta o cabelo de Rafa Kalimann para festa à fantasia - Reprodução/Instagram

Publicado 04/10/2022 21:47

Rio - Rafa Kalimann usou as redes sociais, nesta terça-feira, para mostrar os bastidores da produção de seu look para uma festa à fantasia. A ex-BBB recebeu Manu Gavassi em sua casa para as duas se arrumarem juntas, combinando os looks que escolheram para o evento. No entanto, a cantora chegou determinada a fazer uma verdadeira transformação no visual da amiga, que registrou os momentos nos Stories do Instagram.

"Manoela vai pintar meu cabelo! Socorro!", escreveu Rafa, na legenda do vídeo em que explica que ficará ruiva para combinar com as fantasias que as duas escolheram juntas. A vice-campeã do "BBB 20" ainda mostrou Manu usando ingredientes como papel crepom laranja e máscara capilar para compor a tinta no tom ideal.

Em outra postagem, a artista surge com luvas nas mãos e pronta para tingir os fios castanhos da global, que escreveu: "Muito amigas que vão dormir na casa da outra pra ir pra festa de 15 anos de alguém na escola e aproveita para fazer arte", brincou. Rafa ainda chegou a atiçar a curiosidade dos fãs com um vídeo em que mostra o resultado utilizando um filtro preto e branco.