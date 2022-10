William Bonner, Renata Lo Prete e a equipe trabalhou na cobertura das eleições - Reprodução/Instagram

Publicado 04/10/2022 18:32

Rio - William Bonner homenageou nesta terça-feira a equipe que trabalhou nos bastidores da cobertura do primeiro turno das eleições. O jornalista apresentou o programa que anunciou os resultados do pleito do último domingo acompanhado da colega de profissão Renata Lo Prete.

"Depois de quase 8 horas de estúdio no domingo, a foto com a equipe que ralou com a gente na apuração da eleição. E a Renata ainda foi gravar 2 episódios do podcast 'O Assunto' na madrugada de segunda. Sorrindo", escreveu.

Além da cobertura da apuração eleitoral, William Bonner comandou ao lado de Renata Vasconcellos a sabatina do "Jornal Nacional" com os candidatos à presidência da república e o debate promovido pela TV Globo.