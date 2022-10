Taís Araujo com Leandra Leal, Isabelle Drummond e Cláudia Abreu - Reprodução/Instagram

Publicado 04/10/2022 18:02 | Atualizado 04/10/2022 18:05

Rio - Taís Araujo, Leandra Leal, Isabelle Drummond e Cláudia Abreu estão determinadas a ressuscitar "as empreguetes", ícones da novela "Cheias de Charme, da TV Globo, mas desta vez nos cinemas. As atrizes que deram vida as personagens Maria da Penha, Maria do Rosário, Maria Aparecida e Chayene, respectivamente, se reuniram para começar a tirar o projeto do papel.

"A gente segue no desejo e no trabalho pra acontecer nosso filme com essas personagens que a gente ama. Nessa foto está parte do elenco, diretora e autores… meu coração quentinho e querendo muito reviver essa história com vocês", escreveu Taís Araujo na legenda da publicação.

Na trama, as três Marias são empregadas domésticas que viraram cantoras e mudam de vida, para o desespero de Chayene, a cômica vilã que tem medo que "as empreguetes" roubem seu sucesso como cantora.