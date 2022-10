Giulia Be é hospitalizada com dores constantes - Reprodução/Instagram

Publicado 04/10/2022 14:45

Rio - Giulia Be usou o Instagram Stories nesta terça-feira (04) para comunicar aos seguidores que precisou ser internada em um hospital do Rio. Sem revelar o motivo, a artista contou que estava sentindo uma dor intensa desde a semana passada e que agora foi necessário um atendimento médico.

"Como vocês sabem, vim gravar as últimas músicas aqui no Rio de Janeiro, mas ontem depois do estúdio fui para emergência com a mesma dor que eu estava na semana passada. Confesso que estou bem triste com tudo isso, não sei mais disfarçar. Não posso entrar muito nos detalhes, mas estou sendo medicada e estimamos em breve eu esteja bem de verdade. Testes estão sendo feitos e mais tarde vou aparecer aqui para falar com vocês", desabafou.