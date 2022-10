Jade Picon e Chay Suede dão beijão nas filmagens de 'Travessia'

Rio - Jade Picon e Chay Suede foram vistos durante as gravações externas de "Travessia", nesta segunda-feira, no Rio. Os dois filmaram novas cenas românticas da influenciadora Chiara com o ativista Ari, chegando a trocar um beijão na frente das câmeras.

Na próxima novela das 21h, Jade assumirá o papel de uma jovem que sempre está no meio do luxo e glamour. Chiara é fruto de um relacionamento extraconjugal entre Débora (Grazi Massafera) e Guerra (Humberto Martins), e ao decorrer da trama, se apaixonará por Ari, que chega ao Rio para impedir uma empreitada de Guerra em São Luís, no Maranhão.

Escrita por Gloria Perez, "Travessia" estreia no dia 10 de outubro, possui direção de Mauro Mendonça Filha e conta com Lucy Alves, Chay Suede e Rômulo Estrela como protagonistas. A novela pretende abordar a temática da deep fake, técnica que usa a inteligência artificial para trocar rosto de pessoas em vídeos, sincronizando movimentos labiais de acordo com diferentes sons. Já em seu cenário, pretende explorar beleza do estado do Maranhão.

