Bruna Marquezine surge com cabelos cacheados no show de J Balvin

Rio - A atriz Bruna Marquezine curtiu o show do colombiano J. Balvin em uma casa de espetáculos na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. A artista chamou atenção ao surgir com os cabelos cacheados.

Famosos como Yasmin Brunet, Xamã, Pocah, Pedro Sampaio, MC Rebecca, Erika Januza, Narcisa Tamborindeguy, entre outros, também curtiram a apresentação. Além do Brasil, J. Balvin vai passar por Uruguai, Argentina, Chile, Peru e Paraguai.

