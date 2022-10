Mocita Fagundes com Tarcísio Meira e Gloria Menezes - Reprodução/Instagram

Rio - A nora de Tarcísio Meira, Mocita Fagundes, foi ao Instagram para homenagear o ator, que morreu aos 85 anos, vítima da covid-19. No dia em que ele completaria 87 anos, a mulher de Tarcísio Filho resgatou uma foto do último Ano-Novo que teve com o artista e emocionou os seguidores ao falar sobre o veterano.

"Hoje, Tarcisão estaria de aniversário. 87 anos. Um libriano nato. Lindo e leve. Por algum tempo, eu não conseguia olhar para as nossas fotos de Réveillon 2021… Me doía. Hoje, eu agradeço cada momento vivido e cada momento registrado. Porque foi lindo conviver com ele", declarou ela, na legenda da publicação feita nesta quarta-feira.

Em seguida, Mocita relembrou como costumava presentear o sogro: "Eu sempre dava flores pra ele, onde ele estivesse… Nas fazendas, em casa no Rio, em SP… Hoje, Tarcisão, minhas flores são 'digitais'. Com todo o meu amor… Sempre lembrarei do teu aniversário. Nunca esquecerei", finalizou a nora de Glória Menezes.

