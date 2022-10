Eliezer mostra barriga de gestação inicial de Viih Tube - Reprodução Internet

Publicado 05/10/2022 20:17

Rio - Eliezer compartilhou com seus seguidores, nesta quarta-feira (5), uma foto da barriga de Viih Tube, exibindo o tamanho alcançado até agora com a gestação. O casal divulgou que seriam pais no mês de setembro, e o ex-BBB já está feliz acompanhando o desenvolvimento do bebê, enquanto se recupera da sua recém rinoplastia.

Com a legenda na foto escrito "Apaixonado", e um emoji de coração acompanhando, o influenciador mostrou a barriga da amada, que já começa a aparecer. Os dois agora planejam os detalhes do chá de bebê com o tema "BBBaby" e compartilham em suas redes sociais mais detalhes da rotina da gestação.

Viih também compartilhou recentemente pelo seu Instagram, como se sente em relação aos sintomas do inicio da gravidez: "Acho que todo sintoma faz eu sentir meu corpo mudando pra virar casa pro meu nenê. Eu estou tão feliz que acabo que nem ligo pra nenhum. Mas se fosse falar os que incomodam mais, seriam fazer xixi toda hora, literalmente, e um sono incalculável. Parece que não consigo ficar com os olhos abertos. Quando ele vem, apago sozinha", disse a ex-BBB.