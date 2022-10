Ney Matogrosso mostra celebração pelos 100 anos da mãe, Beita Pereira - Reprodução/Instagram

Ney Matogrosso mostra celebração pelos 100 anos da mãe, Beita PereiraReprodução/Instagram

Publicado 05/10/2022 16:43

Rio - Ney Matogrosso encantou os seguidores, nesta quarta-feira, ao compartilhar uma foto da comemoração pelos 100 anos de sua mãe, Beita Pereira. O cantor, de 81, usou o Instagram para publicar o registro em que posa abraçado com a matriarca. Na segunda-feira, o artista levou a mãe para almoçar, como forma de celebrar a data especial.

Nos comentários, fãs e amigos festejaram pelo marco e encheram mãe e filho de elogios: "Demais", disse Paulo Ricardo. "Que lindeza", escreveu Teresa Cristina. "Uma benção e uma alegria. Parabéns! Felicidades! Saúde!", declarou Leda Nagle. "Que privilégio poder passar por esse momento", completou Leilane Neubarth.

No início da semana, Ney também usou seu perfil para relembrar o relacionamento com Cazuza ao postar uma foto da dupla. Os dois artistas foram namorados no final de 1970 e mantiveram a amizade até a morte do roqueiro, em 1990. "Uma união de dois seres humanos incríveis, sensíveis, criativos e com muito carisma!", comentou uma fã. "Amor eterno ultrapassa todas as dimensões", refletiu outro internauta.