Carmo Dalla Vecchia - Reprodução/Instagram

Publicado 05/10/2022 16:13

Rio - Carmo Dalla Vecchia expôs nesta quarta-feira um ataque homofóbico que recebeu após compartilhar um vídeo acompanhado do filho Pedro, de 3 anos. Uma internauta detonou a naturalidade que o ator de 51 anos aborda o fato do pequeno ter dois pais. Carmo Dalla Vecchia é casado com o autor João Emanuel Carneiro, de 52 anos.

fotogaleria "Normalizar para a criança que ela tem dois pais ou duas mães é uma forma de impor a ela o que o adulto acredita que é certo. [...] Lamentável que vocês estejam mentindo para os seus filhos, sejam sinceros e objetivos com eles, digam que escolheram parceiros e parceiras que contrariam a lei natural da ciência, mas que são felizes fazendo essa escolha, pois escolheram priorizar seus próprios interesses", criticou.

O ator publicou em seu Instagram o comentário preconceituoso e ainda revelou o nome da internauta. "Eu geralmente protejo o nome das pessoas que me me mandam directs. Mas essa pessoa me mandou esse comentário para que qualquer um pudesse ver sem preocupação nenhuma com anonimato. Alguém gostaria de respondê-la nos meus comentários? Faria isso eu mesmo se não tivesse trabalhando tanto e o tempo que sobra é do meu filho, que e amado não somente por DOIS PAPAIS mas por muitas e muitas outras pessoas! Vou marca-la no meu post. Fiquem a vontade!"