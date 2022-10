Ex-BBB Eliezer mostra rosto com curativos após rinoplastia - Reprodução/Instagram

Publicado 05/10/2022 15:50

Rio - Eliezer usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para atualizar os fãs sobre sua recuperação após a rinoplastia. Nos Stories do Instagram, o ex-BBB surgiu com o rosto cheio de curativos e brincou: "Estou lindo, não estou?", perguntou aos seguidores.

No entanto, outro detalhe que chamou a atenção dos internautas foi o sorriso do ex-participante do "BBB 22" faltando um dos dentes. Em interação através de caixinha de perguntas, Eliezer foi questionado sobre o assunto e explicou que passará por mais um procedimento: "Vou começar um tratamento ortodôntico para descruzar minha mordida e alinhar meus dentes. Precisava desse espaço na minha boca para esse tratamento".

Na semana passada, Eliezer se submeteu a uma rinoplastia em hospital de São Paulo e aproveitou para corrigir um desvio de septo. Durante o pós-operatório, o influenciador ficou aos cuidados de Viih Tube, que está grávida do primeiro filho do casal. "Ele é um paciente muito bonzinho, muito obediente, gente, ele é incrível. Minha mãe fazia um drama e ele está aqui superbem", contou a famosa nas redes sociais.