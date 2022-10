José Loreto com filha - Reprodução Internet

Publicado 05/10/2022 15:48 | Atualizado 05/10/2022 17:51

Rio - José Loreto postou em seu Instagram, na última terça-feira (4), uma série de fotos com a filha em um passeio natural. Aproveitando o tempo de férias, com o fim da novela "Pantanal", o ator registrou a viagem e a animação da pequena em se afastar um pouco da cidade. Bella Loreto tem quatro anos e é filha do artista com a atriz Débora Nascimento, os dois foram casados de 2016 a 2019 e se separaram em meio a rumores de traição.

fotogaleria

Acompanhando os cliques, José escreveu na legenda: "Férias mode on", em português: "férias modo ligado". Em meio a outros artistas, a atual namora de José, Rafa Kalimann comentou um coração. Fãs e internautas também deixaram seus recados elogiando o pai, mensagens como: "Um sonho de pai! Parabéns José, Deus te abençoe com sua maior riqueza!!!!", "Lindos, aproveitem muito" e "Que lindo. Pode ter certeza de que deram as melhores lembranças da vida dela", foram as mais criativas.