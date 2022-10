Claudia Raia e Juliana Paes posam nos bastidores do Decora: Vida de Novela - Divulgação / GNT

Claudia Raia e Juliana Paes posam nos bastidores do Decora: Vida de NovelaDivulgação / GNT

Publicado 05/10/2022 14:50

Rio - Claudia Raia, que está grávida do terceiro filho, foi paparicada por Juliana Paes nos bastidores da gravação do 'Decora: Vida de Novela', do GNT. Na ocasião, as duas posaram para algumas fotos. Em uma delas, Ju Paes dá um beijinho na barriguinha da esposa de Jarbas Homem de Melo.

Claudia surpreendeu os internautas ao anunciar sua gestação nas redes sociais no mês passado. Este é o primeiro filho que a atriz espera com o marido, Jarbas. Ela já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, frutos do casamento com Edson Celulari.

Em entrevista recente ao "Fantástico", Claudia rebateu as críticas por sua gravidez aos 55 anos. "Eu só respondo: 'Por favor, tenham mais empatia! Mulher falando mal de mulher não fica bem!'. Deixem as pessoas terem filho na hora que elas quiserem ter, deixem elas engravidarem quando elas pretendem engravidar", disse.