Hebe CamargoReprodução de vídeo/ TV Globo

Publicado 05/10/2022 22:45 | Atualizado 05/10/2022 22:45

Rio - A equipe que administra o perfil oficial de Hebe Camargo anunciou, nesta quarta-feira, a realização de uma missa pelos 10 anos da morte da apresentadora. Um comunicado divulgado no Instagram convida o público para a cerimônia que será realizada no domingo, dia 9, no Santuário Mãe de Deus, em Santo Amaro, São Paulo.

O padre Marcelo Rossi ficou encarregado de conduzir o evento em homenagem à artista, que lutava contra um câncer no peritônio e faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em 2012, aos 83 anos.



Na última quinta-feira, Patrícia Poeta apresentou o "Encontro", na TV Globo, com penteado inspirado em Hebe Camargo, no dia exato em que se completou 10 anos da morte da rainha da televisão brasileira. A global ainda usou um anel da veterana e falou sobre a admiração que tinha pela loira e contou que assistia os programas dela durante sua infância e adolescência.

