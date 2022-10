Giulia Costa com a irmã Olívia - Reprodução/Instagram

Publicado 05/10/2022 18:48

Rio - Giulia Costa comemorou o aniversário da irmã Olívia, nesta quarta-feira. A filha caçula de Flávia Alessandra completou 12 anos e ganhou um longo texto em forma de homenagem de Giulia, que ainda lamentou estar longe da irmã nesta data especial.

fotogaleria "Pela primeira vez desde que você nasceu eu não vou passar o dia 5 com você. Você já é uma adolescente, menina mulher que ilumina e arranca risadas por onde passa. Você cresceu (mais do que eu até), e agora eu não consigo mais te botar no colo, nem te proteger das maldades do mundo, não consigo mais te levar pra cama quando você dorme em outro lugar, também não consigo, aliás, nem preciso te levantar pra você ver show, agora você me acompanha em show, com a maior disposição e animação", iniciou.

"A gente conversa, troca, desabafa, você me ensina, sempre me ensinou, e você me faz a pessoa mais feliz do mundo. Loli, você sabe que é o meu maior presente e tenho certeza que sabe que meu coração está apertado de não está aí com você. Eu também cresci, e a vida de adulta é assim, queria que a gente pudesse morar juntas pra sempre pra quando eu tiver triste poder ir no seu quarto e ficar só deitada na sua varanda enquanto você faz suas coisas", escreveu.

"Obrigada por me fazer tão bem, e nesse novo ciclo eu desejo tudo que você mais ama nesse mundo, eu queria poder te dar um mundo de Nutella, de dias ensolarados e mar calmo, de piscina e filme de terror com as amigas. Loli, toda felicidade e saúde do mundo pra você, te amo mais que o infinito, feliz dia, feliz ciclo, feliz 12 anos, conta comigo, sempre."