Publicado 05/10/2022 17:59

Rio - Larissa Tomásia teve uma passagem curta e polêmica pelo "BBB 22". Sete meses depois de sua eliminação do reality da TV Globo, a modelo revelou ter sido ameaçada de morte por causa da estratégia que adotou no programa. A influenciadora se juntou ao elenco do programa através da dinâmica da Casa de Vidro, junto com Gustavo Marsengo.

"Minha mãe recebeu ameaça de morte. Assim que eu saí do BBB, teve uma madrugada que ela me ligou desesperada dizendo que tinha atendido uma chamada de vídeo sem querer no Instagram. Tinha três caras encapuzados dizendo que ia matar a mim, a ela e a minha irmã porque eu tinha sido uma porcaria no BBB e ia ter que sofrer as consequências", relatou a ex-sister, em entrevista ao "Babado Podcast".

A famosa continuou: "Eu estava ciente que eu ia perder toda a minha privacidade, assim como a minha família, mas não imaginei que chegaria ao ponto de uma pessoa ameaçar a minha mãe", desabafou ela.

Em seguida, Larissa contou que a pressão da vida de famosa também teve efeitos negativos em seu corpo. "Isso mexe muito com o psicológico... Tive crise de urticária no corpo inteiro, até na cabeça. Doía e coçava muito. Volta e meia dava entrada em hospital, tomava medicação e não passava. Meu rosto, olho e orelhas incharam. Acabei absorvendo tudo. Estava com a garganta quase fechando. Eu estava morando em São Paulo. Assim que pisei em Pernambuco, passou", afirmou.