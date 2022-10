Tom Brady conta sobre grande difculdade na criação dos filhos com Gisele Bündchen - Reprodução / Instagram

05/10/2022

Rio - Gisele Bündchen foi vista, na última terça-feira (4), saindo de uma academia sem sua aliança, e causou um burburinho nas redes sociais. A modelo é casada com o jogador de futebol americano Tom Brady desde 2009, com quem tem dois filhos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. Os rumores sobre crises no casamento começaram em setembro deste ano, e desde então só ganham mais força.

Motivada pela passagem do furacão Ian, a modelo viajou para Miami para se refugiar com as crianças, mas em uma casa separada do atleta. Segundo o site americano Page Six, os problemas na relação já acontecem há um tempo, e os dois não moram sob o mesmo teto há dois meses: "Acho que não haverá retorno agora. Ambos têm advogados e estão analisando o que uma divisão acarretará, quem fica com o quê e quais serão as finanças", relatou ao site uma fonte próxima ao casal.

Segundo os boatos, ambos já contrataram advogados e estão levando o processo do divórcio adiante. Um dos motivos para as brigas entre os famosos foi a "traição" de Tom, que se recusou a se aposentar para dedicar tempo à família, os rumores indicam que a top brasileira não lidou bem com a decisão do marido meses atrás.