A cantora Simony revelou que foi diagnosticada recentemente com um câncer de intestino - Reprodução

A cantora Simony revelou que foi diagnosticada recentemente com um câncer de intestinoReprodução

Publicado 05/10/2022 20:47

Rio - Simony segue em tratamento para cuidar de um câncer no intestino e, nesta quarta-feira, a cantora iniciou seu último ciclo de quimioterapia. A artista de 46 anos atualizou os fãs sobre seu estado de saúde pelos Stories do Instagram e falou sobre o procedimento pouco antes de ser internada em um hospital, sendo acompanhada pelo marido, o cantor Felipe Rodriguez.

fotogaleria

"Estou chegando no hospital para fazer as três últimas quimioterapias. Fico internada hoje até sexta, para fazer esse final de ciclo. Depois vamos repetir os exames, se Deus quiser vai dar tudo certo. Ainda temos umas ‘rádios’ para fazer. Estou muito feliz e ansiosa por esse ciclo que conseguimos encerrar", declarou a ex-integrante da Turma do Balão Mágico.

Recentemente, Simony foi sincera em desabafo sobre a perda dos cabelos durante o tratamento contra o câncer: "Vocês não tem noção de como é triste ver os cabelos caindo no banho, no travesseiro", contou, ela que adotou o uso de perucas. "Quem disse que eu não poderia ter o meu cabelo de volta? Pois eu posso! Posso jogar para lá, para cá! Estou encantada, gente!", disse, ao mostrar o resultado nas redes sociais.