Publicado 05/10/2022 19:40 | Atualizado 05/10/2022 19:44

Rio - Marco Pigossi participou do podcast "Calcinha Larga" e assumiu que tinha medo de revelar sua orientação sexual. Em novembro do ano passado, o ator de 33 anos tornou público seu relacionamento com o diretor de cinema italiano Marco Calvani, de 40 anos.

"Sempre usufruí desse 'privilégio do armário', as pessoas são sabiam. Me descobri gay muito cedo e veio uma fama muito grande pra mim também. Eu era conhecido, mas tinha o peso da coisa do armário", disse.

"Tinha a coisa do galã. Então, sair do armário, para mim, não era para minha mãe e para os meus amigos. Era para milhões e milhões de pessoas. Isso tomou uma proporção tão grande…E eu me escondi dentro desse privilégio, dentro desse armário, por muitos anos porque eu não tinha condição, tinha muito pânico de qualquer coisa acontecer", acrescentou.