Ivan Moré é assaltado em São Paulo: Momento traumáticoReprodução de vídeo

Publicado 05/10/2022 12:44

Rio - Ivan Moré passou por momentos de terror no último sábado, em São Paulo. O jornalista sofreu um assalto a mão armada e teve seu carro, relógio e pertences roubados. O ex-apresentador da TV Globo deu detalhes sobre o caso através do Instagram, neste domingo, e disse que teve medo de levar um tiro, já que os bandidos demonstravam nervosismo. No vídeo, ele ainda comentou que este é o segundo assalto que sofre em menos de um ano. O primeiro aconteceu em novembro de 2021, na presença dos filhos.

"Aconteceu algo bem chato comigo, sendo a segunda vez em menos de um ano. Às 18h15, quando eu ia visitar um amigo aqui em São Paulo, dois homens me abordaram com revolveres, um aqui na minha cabeça e outro na boca, fazendo assalto a mão armada e levando meus pertences materiais, inclusive meu carro", começou Ivan. "Foi um momento traumático, tive um trabalho gigante para bloquear cartão, telefone, e só agora obtive um novo aparelho para poder falar com vocês sobre o susto que sofri. Tive a sensação de que ontem foi um pouco mais apavorante, pois ano passado estava na presença dos meus filhos".

Na sequência, ele falou sobre o comportamento dos criminosos. "Os bandidos inclusive estavam mais nervosos, com revólveres, puxaram minha corrente que caiu no chão, inclusive me amearam quando falei que ia pegar a corrente a ele com o pingente. Temia realmente muito levar um tiro na cabeça. Pois eles estavam muito nervosos. Uma curiosidade é que essa corrente ganhei do Lucas Vale, filho da Alessandra do Vale e neto do Luciano do Vale, que recentemente também foi assaltado e tomou um tiro, vindo a morrer, não tendo a mesma sorte que tive. Então, foi um episódio que me deixou um pouco assustado, mas olhando o lado positivo, estou bem, com meus filhos e preservado", lembrou ele.

Por fim, o jornalista tranquilizou os fãs ao dizer que está bem. "Tudo que foi levado, meu carro, bens materiais, pode ser recuperado, meu estado mental e físico que importam e está tudo bem. O fato é que estamos vivendo em uma cidade muito violenta, e nunca achei que aconteceria comigo duas vezes seguidas. Bem assustado, triste, mas esperançoso que vai melhorar”, pontuou o jornalista, que agradeceu o carinho dos fãs. "Toda satisfação a vocês meus seguidores, que sempre mandam energias positivas, tá tudo bem comigo, vida que segue, vamos para cima!".

Veja o relato de Ivan Moré na íntegra: