Felipe Becari se declara para Carla DIaz - Reprodução/Instagram

Publicado 05/10/2022 11:57

Rio - Carla Diaz foi homenageada pelo namorado, Felipe Becari, após ele ser eleito deputado federal de São Paulo. O político agradeceu pelo apoio da atriz durante todo o período de campanha eleitoral, com uma série de fotos românticas.

"Precisava fazer essa postagem, pois só nós sabemos o que passamos nos últimos meses… Cada um no seu trabalho, apoiando, suportando as saudades, respeitando as diferenças e sendo responsáveis um com o outro. Nada mais lindo do que uma relação de cumplicidade e carinho, e por isso a vitória de ontem não é foi só minha, mas nossa! Em tempos de rede social, foi fundamental ter seu apoio onde mais precisava, fora dela, no dia a dia, principalmente nos mais difíceis. Parabéns você também pela força e resistência, e saiba que farei o Brasil inteiro sentir muito orgulho das minhas lutas, assim como você sentirá! Te amo demais!", disse.

Carla e Felipe, que assumiram o relacionamento no último dia 31 de dezembro.