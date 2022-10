Zezé Motta, madrinha do Outubro Rosa 2022 - Roberto Vianna

Publicado 05/10/2022 11:19 | Atualizado 05/10/2022 11:26

Rio - Zezé Motta foi escolhida para ser madrinha da da campanha 'Outubro Rosa' de 2022. A atriz, de 78 anos, participou do coquetel de lançamento oferecido pela instituição Laço Rosa, referência no cenário nacional no que compete a prevenção e conscientização do câncer de mama.

O eventou aconteceu no Hotel Santa Teresa Gallery, no Rio, na noite desta terça-feira (4). A atriz também subiu o Corcovado, posando diante do Cristo Redentor, que ficou iluminado de rosa como símbolo da luta contra a doença.



"Após a pandemia passamos por uma grande transformação interna e externa. Instalamos o comitê de compliance, renovamos a equipe e o nosso código de ética, passamos por auditoria externa e seguimos em melhoria constante de governança para ampliar nosso impacto. Renovar a esperança e manter a nosso coração batendo por melhores políticas públicas e direitos de pacientes é o que abastece o nosso trabalho e o que fazemos desde sempre”, ressalta Marcelle Medeiros, presidente da Fundação Laço Rosa.



"É muito importante usarmos a nossa voz em causas tão importantes como essa. Conheço de perto o trabalho da Laço Rosa e a forma como elas vem lutando para combater o câncer de mama, uma doença muito cruel e que atinge anualmente milhares de mulheres no Brasil e no mundo. É importante ressaltar que elas trabalham muito na disseminação de informação de qualidade. Sinto que participar desta ação é quase um dever enquanto mulher, artista, cidadã", diz Zezé Motta.