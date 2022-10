Andressa Suita posa de biquíni durante passeio de barco - Reprodução do Instagram

Andressa Suita posa de biquíni durante passeio de barcoReprodução do Instagram

Publicado 05/10/2022 11:20 | Atualizado 05/10/2022 11:22

Rio - Andressa Suita arrancou suspiros dos internautas ao posar de biquíni durante um passeio de barco com a família. A modelo e influenciadora digital esbanjou beleza e boa forma nos cliques publicados no Instagram, nesta quarta-feira. Ela ainda compartilhou algumas imagens ao lado do marido, Gusttavo Lima, e dos filhos, Gabriel e Samuel.

fotogaleria

"Momentos especiais", escreveu a loira na legenda. Nos comentários, os internautas elogiaram as fotos. "Muito perfeita essa mulher, gente", disse um. "Linda demais", afirmou outro. "Família linda e unida. Bom demais", destacou um terceiro.