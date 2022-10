Giovanna Ewbank e Leo Fuchs promovem festão e reúnem famosos

Celebridades

Entregador viraliza no Twitter ao contar que recebeu um pix de Casimiro

Fã do streamer, Thiago Koller se animou com encontro e recebeu uma surpresa do ídolo: 'Um dia eu quero poder proporcionar aos outros o que tu me proporcionou hoje!'

Publicado 04/10/2022 20:08 | Atualizado há 13 horas