Rihanna fala sobre apresentação no Super BowlReprodução/Instagram

Publicado 05/10/2022 13:06

Rio - Rihanna finalmente quebrou o silêncio após ser anunciada como atração do intervalo do "Super Bowl 2023", final do campeonato de futebol americano. Afastada do mundo da música há seis anos, a cantora revelou ao TMZ como está se sentindo.

"Estou nervosa, mas animada", afirmou a artista. O site também queria saber quem será o convidado surpresa que participará da apresentação. Especula-se que seria o pai do filho de Rihanna, o rapper A$AP Rocky. Entretanto, a cantora preferiu manter suspense sobre os detalhes do show. "Talvez, garota", disse ela.

O anúncio do retorno de Rihanna aos palcos causou um reboliço na redes sociais no último dia 25 de setembro, quando a artista publicou uma foto segurando uma bola de futebol americano. A confirmação veio logo após vários rumores que diziam que a NFL (Liga de Futebol dos Estados Unidos) estava em busca de uma artista para se apresentar no evento.

O show do intervalo do "Super Bowl" é uma das maiores celebrações do esporte e do entretenimento dos Estados Unidos. Grandes artistas como Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry e Shakira já deixaram sua marca no evento. A edição de 2023 acontece no dia 12 de fevereiro, no Arizona.