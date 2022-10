Eliana e mais famosos participam de evento beneficente do Teleton

Rio - A apresentadora Eliana, de 49 anos, surgiu deslumbrante no evento "Noite Solidária AACD Teleton 25 anos", realizado em um hotel de São Paulo, nesta quarta-feira. A artista, que é madrinha do Teleton, escolheu um vestido vermelho e rosa, curtinho, para comandar as atrações.

A celebração contou com shows de Daniel, Zezé Di Camargo e Luciano, Gian e Giovani, entre outros. Famosos como Silvia Abravanel, Otávio Mesquita, Celso Portiolli, a ex-BBB Fernanda Keulla, Carlos Tramontina, Carla Vilhena, entre outros, também participaram do evento.

